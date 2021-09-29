"София, Катя, Саша — 50 евро": в Испании запустили жесткую социальную рекламу о засилье российских проституток

Посольство РФ призвало местные власти ее снять

На улицах Испании к Международному дню борьбы с сексуальной эксплуатацией и торговлей людьми появилась социальная реклама в виде меню с ценами на российских проституток. В РФ отреагировали на социальную рекламу очень резко.

Компания Nueva Vida, которая запускала социалку, пыталась донести до общества, что проблема проституции в стране действительно присутствует, но с ней можно бороться. Однако, организация не учла, что упоминание о "российских проститутках" и ценник на них будет восприниматься крайне негативно.

Вид социальной рекламы также вызвал шквал критики, ведь его выполнили в стиле придорожных баннеров как в ресторанах, где от руки пишут меню. На этих баннерах написали: "Бизнес-ланч, особое блюдо — российская дива плюс кокаин" и дальше перечень распространенных в РФ имен женщин.

Вот как выглядит реклама на испанских улицах:

В Испании запустили жесткую социальную рекламу о российских проститутках В Испании запустили жесткую социальную рекламу о российских проститутках В Испании запустили жесткую социальную рекламу о российских проститутках

В России такой рекламе возмутились, а дело дошло до Посольства РФ в Испании, которое требует от местных властей эту рекламу убрать.

Кроме того, посольство РФ обратилось к организации, которая разместила рекламу, и заявило о недопустимости таких методов в работе и также призвало убрать плакаты с улиц.

Стоит отметить, что плакаты с упоминанием российских проституток были созданы студентами и их отобрали во время конкурса, который проводила организация Nueva Vida. Основной месседж: "Без спроса нет торговли людьми. Без мужчин, которые используют женские тела, не было бы и женщин, подвергающихся сексуальной эксплуатации".

Как сообщал "Телеграф" ранее, реклама Украины с русскоязычным журналом вызвала шквал критики в сети.