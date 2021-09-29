"Софія, Катя, Саша - 50 євро": в Іспанії запустили жорстку соціальну рекламу про засилля російських повій

Посольство РФ закликало місцеву владу її зняти

На вулицях Іспанії до Міжнародного дня боротьби з сексуальною експлуатацією та торгівлею людьми зʼявилася соціальна реклама у вигляді меню з цінами на російських проституток. У РФ відреагували на соціальну рекламу дуже різко.

Компанія Nueva Vida, яка запускала соціалку, намагалися донести до суспільства, що проблема проституції у країні дійсно присутня, але з нею можна боротися. Однак, організація не врахувала, що згадка про "російських проституток" та цінник на них буде сприйматися вкрай негативно.

Вигляд соціальної реклами також викликав шквал критики, адже його виконали у стилі придорожних банерів як у ресторанах, де від руки пишуть меню. На цих банерах написали: "Бізнес-ланч, особлива страва – російська діва плюс кокаїн" і далі написали розповсюджені у РФ імена жінок.

Ось як виглядає реклама на іспанських вулицях:

В Іспанії запустили жорстку соціальну рекламу про російських проституток В Іспанії запустили жорстку соціальну рекламу про російських проституток В Іспанії запустили жорстку соціальну рекламу про російських проституток

У Росії такій рекламі обурилися, а справа дійшла аж до Посольства РФ у Іспанії, яке вимагає від місцевої влади цю рекламу прибрати.

Крім того, посольство РФ звернулося до організації, яка розмістила цю рекламу, і заявило про неприпустимість таких методів у роботі та закликало прибрати плакати з вулиць.

Варто зазначити, що плакати зі згадкою російських проституток були створені студентами і їх відібрали під час конкурсу, який проводила організація Nueva Vida. Основний меседж був таким: "Без попиту немає торгівлі людьми. Без чоловіків, які використовують жіночі тіла, не було б і жінок, що піддаються сексуальній експлуатації".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, реклама України з російськомовним журналом викликала шквал критики у мережі.