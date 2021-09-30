Плавающий сад в Токио: в инсталляции смешались орхидеи и технологии (фото, видео)

В работе создатели постарались максимально соединить зрителя и экспозицию.

Сад 13 тысяч орхидей, где цветы и люди становятся одним целым. "Цветы и я — из одного корня", такой слоган иммерсивной инсталляции в Токио, которая объединила в себе технологические новинки и живые цветы.

Об этом сообщает CNN.

Орхидеи живые, они добавляют "изюминку" выставке своим ароматом

Иммерсивной, то есть создающей эффект погружения, делают ее специальные звуковые эффекты от композитора Хидэаки Такахаси, светодиоды и проекции.

Особенности технологий помогают добиться эффекта "цветов в воздухе"

При этом красота — не обман зрения. Для создания произведения искусства teamLab применили 13 тысяч живых орхидей, которые растут без почвы вдоль полупрозрачных проводов. Добиться максимального эффекта помогает зеркальный пол.

Цветы поднимаются по сигналу датчиков

Когда вы приближаетесь к цветочной завесе она поднимается и впускает вас внутрь инсталляции.

Инсталляция была создана в музее компании в июле, но не была доступна широкому кругу зрителей. В октябре инсталляцию открывают для всех желающих. А с 8 октября орхидеи из цветочной композиции можно будет забрать с собой в качестве сувенира.

Сама инсталляция "Цветочный сад" просуществует до конца 2022 года.

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