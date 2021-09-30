Плавающий сад в Токио: в инсталляции смешались орхидеи и технологии (фото, видео)
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В работе создатели постарались максимально соединить зрителя и экспозицию.
Сад 13 тысяч орхидей, где цветы и люди становятся одним целым. "Цветы и я — из одного корня", такой слоган иммерсивной инсталляции в Токио, которая объединила в себе технологические новинки и живые цветы.
Об этом сообщает CNN.
Иммерсивной, то есть создающей эффект погружения, делают ее специальные звуковые эффекты от композитора Хидэаки Такахаси, светодиоды и проекции.
При этом красота — не обман зрения. Для создания произведения искусства teamLab применили 13 тысяч живых орхидей, которые растут без почвы вдоль полупрозрачных проводов. Добиться максимального эффекта помогает зеркальный пол.
Когда вы приближаетесь к цветочной завесе она поднимается и впускает вас внутрь инсталляции.
Инсталляция была создана в музее компании в июле, но не была доступна широкому кругу зрителей. В октябре инсталляцию открывают для всех желающих. А с 8 октября орхидеи из цветочной композиции можно будет забрать с собой в качестве сувенира.
Сама инсталляция "Цветочный сад" просуществует до конца 2022 года.
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