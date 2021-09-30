Плаваючий сад в Токіо: в інсталяції змішалися орхідеї і технології (фото, відео)

В роботі творці постаралися максимально поєднати глядача і експозицію.

Сад 13 тисяч орхідей, де квіти і люди стають одним цілим. "Квіти і я — з одного кореня", такий слоган імерсивної інсталяції в Токіо, яка об’єднала в собі технологічні новинки і живі квіти.

Про це повідомляє CNN.

Орхідеї живі, вони додають "родзинку" виставці своїм ароматом

Імерсивною, тобто такою що створює ефект занурення, роблять її спеціальні звукові ефекти від композитора Хідеакі Такахасі, світлодіоди і проєкція.

Особливості технологій допомагають домогтися ефекту "квітів в повітрі"

При цьому краса — не обман зору. Для створення твору мистецтва teamLab застосували 13 тисяч живих орхідей, які ростуть без ґрунту уздовж напівпрозорих проводів. Домогтися максимального ефекту допомагає дзеркальна підлога.

Квіти піднімаються по сигналу датчиків

Коли ви наближаєтеся до квіткової завіси вона підіймається і впускає вас всередину інсталяції.

Інсталяція була створена в музеї компанії в липні, але не була доступна широкому колу глядачів. У жовтні інсталяцію відкривають для всіх охочих. А з 8 жовтня орхідеї з квіткової композиції можна буде забрати з собою як сувенір.

Сама інсталяція "Квітковий сад" проіснує до кінця 2022 року.

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