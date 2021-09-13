Злободенний стиль: в Китаї на показі мод представили костюми для медиків (відео)

Крім костюмів для медиків була представлена одяг для пацієнтів і костюм ЗІЗ.

У столиці Китаю Пекіні проходить традиційний тиждень моди, під час якого крім барвистих нарядів були продемонстровані й більш актуальні в нинішній час костюми.

Як видно на відео, оприлюдненому AFP, моделі вбралися в образи лікарів і медсестер, які борються з пандемією COVID-19.

"Моделі в костюмах, натхнених фахівцями в галузі охорони здоров’я, спускаються по подіуму в рамках шоу під час Тижня моди Китаю в Пекіні", — йдеться у підписі до відео.

Дані костюми були спеціально розроблені Пекінським інститутом моди разом з одним з найбільших виробників одягу та уніформ в Китаї Dishang.

Один з авторів проєкту професор Чжу Вень розповів, що на втілення цієї задумки його підштовхнула думка про те, через які труднощі щодня проходять лікарі, залучені до боротьби проти інфекції.

Крім костюмів медиків на показі були також представлені образи для пацієнтів і засоби індивідуального захисту.

Як повідомлялося раніше, Данія скасувала всі карантинні обмеження і тим самим стала першою країною Євросоюзу, яка повернулася до життя до початку пандемії.