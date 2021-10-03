Двое украинских моряков по неизвестным причинам умерли один за другим в Бангладеш

Причиной гибели одного из моряков может быть сердечный приступ после того, как он увидел умершим молодого члена экипажа

В городе Читтагонг в Бангладеш по неизвестным причинам один за другим умерли два украинских моряка, которые находились на борту сухогруза AP ASTAREA.

Об этом в субботу, 2 октября, сообщает "Fleetmon".

Смерть мужчин произошла еще в четверг, 30 сентября. В тот день 31-летний Константин Ермак был монтажником судна и его вдруг нашли мертвым. После того, как 60-летний Геннадий Яценко увидел товарища без признаков жизни, он начал испытывать проблемы с дыханием, из-за чего его пришлось доставить в больницу. Мужчину на скоростном катере доставили в медицинский колледж Читтагонг, однако ему не удалось выжить.

По словам помощника офицера охраны порта Нурул Абсера, на теле Ермака не было следов травм. Стоит отметить, что ни у одного из моряков не было признаков коронавируса.

Отмечается, что в Яценко мог случиться сердечный приступ после того, как он увидел мертвым Ермака. Точная причина смертей будет известна после проведения вскрытия.

Известно, что умершие моряки приехали из города Сохна из Египта, и везли груз карбамида. Мочевина была из Беларуси. После разгрузки моряки должны были отплыть в Монглу в Бангладеш, чтобы оставить там часть груза.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале августа этого года в Сингапуре от коронавирусной болезни умер украинский моряк из Одессы.