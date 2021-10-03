Двоє українських моряків з невідомих причин померли один за одним у Бангладеші

Причиною гибелі одного із моряків може бути напад серця після того, як він побачив померлим молодого члена екіпажу

У місті Читтагонг в Бангладеші з невідомих причин один за одним померли два українські моряки, котрі перебували на борту суховантажного судна AP ASTAREA.

Про це в суботу, 2 жовтня, повідомляє "Fleetmon".

Смерть чоловіків сталася ще у четвер, 30 вересня. Того дня 31-річний Костянтин Єрмак був монтажником судна і його раптом знайшли мертвим. Після того, як 60-річний Геннадій Яценко побачив товариша без ознак життя, він почав відчувати проблеми з диханням, через що його довелося доправити до лікарні. Чоловіка на швидкісному катері доставили до медичного коледжу Читтагонг, проте йому не вдалося вижити.

За словами помічника офіцера охорони порту Нурул Абсера, на тілі Єрмака не було слідів травм. Варто відзначити, що ні в одного з моряків не було ознак коронавірусу.

Зазначається, що у Яценка міг статися серцевий напад після того, як він побачив мертвим Єрмака. Точна причина смертей буде відома після проведення розтину.

Відомо, що померлі моряки приїхали із міста Сохна з Єгипту, та везли вантаж карбаміду. Сечовина походить із Білорусі. Після розвантаження моряки мали відпливти у Монґлу в Бангладеші, аби вигрузити там решту вантажу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку серпня цього року в Сінгапурі від коронавірусної хвороби помер український моряк з Одеси.