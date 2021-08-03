Украинский моряк скончался от коронавируса в Сингапуре

В Сингапуре от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19 скончался украинский моряк.

Об этом информирует местное издание Today.

Отмечается, что мужчине было 34-года, а родом он из Одессы. Он работал на контейнеровозе "CMA CGM SORBONNE", который ходит под флагом Франции.

О плохом самочувствии моряка экипажу стало известно еще 25 июля, тогда у него появился кашель и поднялась температура. 31 июля у него к тому же возникла одышка.

1 августа его сняли с судна и отправили в местную больницу, где ему подтвердили инфицирование коронавирусом.

Позже в тот же день он скончался.

Как сообщалось ранее, недавно в Украине был обнаружен коронавирус нового штамма "Дельта", в связи с чем власти ожидают, что новая вспышка болезни произойдет либо в конце в августа либо в сентябре.