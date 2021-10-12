Укр

Босниец возвел вращающийся дом, чтобы угодить жене (фото, видео)

Автор
Елена Вечканова
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Дом способен "разогнаться" до одного оборота за 22 секунды
Дом способен "разогнаться" до одного оборота за 22 секунды

На строительство пришлось потратить шесть лет

В боснийском городе Сбрац один из местных умельцев решил порадовать свою жену необычным ремонтом их семейного дома, сделав жилье вращающимся.

Об этом сообщает Reuters.

72-летний Воин Кусич рассказал, что супруга очень часто оставалась недовольной после различных ремонтов, а в последнее время и вовсе начала жаловаться на надоевший вид из окна.

"Я сказал: я построю тебе вращающийся дом, чтобы ты могла крутить его как угодно", — отметил мужчина.

С помощью специально спроектированной семиметровой оси Кусич смог добиться того, дабы его жилище могло менять местоположение на протяжении дня.

При этом самая медленная скорость вращения — 24 часа. Если же выжать из механизма максимум, то всего за 22 секунды вы можете увидеть рассвет на востоке и медленно угасающие последние звезды на западе из одного и того окошка.

Дом вращается с помощью специальной оси
Дом вращается с помощью специальной оси

С одной стороны от дома Кусичей расположились широкие кукурузные поля, с другой — видно речку и массивные леса.

"Это не инновация, для этого требовались лишь упрямство и знание, а их у меня было достаточно", — заявил босниец, подчеркивая, что строительством занимался лично.

Строитель Воин Кусич
Строитель Воин Кусич

Возвести такой дом ему удалось за шесть лет. При этом один раз пришлось прерваться из-за пребывания в больнице — у Кусича были проблемы с сердцем. Мужчина признался, что умолял врачам любыми способами продлить ему жизнь, чтобы закончить проектирование дома, ведь кроме него никто бы не смог окончить строительство.

К слову, супруга, для которой и было создано это чудо архитектуры, отказалась комментировать "подарок" для журналистов.

Вероятно, украинцам стоит взять на заметку необычный подобный подход к созданию недвижимости, ведь вскоре цены на жилье в стране могут значительно измениться. "Телеграф" подробно рассказывал, каким образом на стоимость домов и квартир может повлиять очередной карантин.

Теги:
#Строительство #Дом #Босния и Герцеговина
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