Боснієць звів будинок, який обертається, аби догодити дружині (фото, відео)

На будівництво довелося витратити шість років

У боснійському місті Сбрац один із місцевих умільців вирішив порадувати свою дружину незвичайним ремонтом їхнього сімейного будинку, зробивши житло таким, що обертається.

Про це повідомляє Reuters.

72-річний Воїн Кусіч розповів, що дружина дуже часто залишалася незадоволеною після різних ремонтів, а останнім часом і зовсім почала скаржитися на обридлий вид з вікна.

"Я сказав: я побудую тобі будинок, який обертається, щоб ти могла крутити його як завгодно", — зазначив чоловік.

За допомогою спеціально спроєктованої семиметрової осі Кусіч зміг домогтися того, щоб його житло могло міняти місце розташування протягом дня.

При цьому найповільніша швидкість обертання — 24 години. Якщо ж вичавити з механізму максимум, то всього за 22 секунди ви можете побачити світанок на сході і повільно згасаючі останні зірки на заході з одного і того віконця.

Будинок обертається за допомогою спеціальної осі

З одного боку від будинку Кусічів розташувалися широкі кукурудзяні поля, з іншого — видно річку і масивні ліси.

"Це не інновація, для цього були потрібні лише впертість і знання, а їх у мене було достатньо", — заявив боснієць, підкреслюючи, що будівництвом займався особисто.

Будівельник Воїн Кусіч

Звести такий будинок йому вдалося за шість років. При цьому один раз довелося перерватися через перебування в лікарні — у Кусіча були проблеми з серцем. Чоловік зізнався, що благав лікарів будь-якими способами продовжити йому життя, щоб закінчити проєктування будинку, адже крім нього ніхто б не зміг закінчити будівництво.

До слова, дружина, для якої і було створено це чудо архітектури, відмовилася коментувати "подарунок" для журналістів.

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