Счет погибших и пострадавших идет на десятки: в Тайване сгорело 13-этажное здание (видео)

Огонь в многоэтажном комплексе вспыхнул ночью в четверг.

На юге Тайваня в городе Гаосюн в пожаре охватившем 13-этажное здание погибли 25 человек, еще несколько десятков были ранены.

Об этом сообщает AP.

Здание загорелось в четверг — по местному времени в 3 часа ночи, по Киеву — около 22:00. В нем находились офисные и жилые помещения. Пожар начался на первом этаже. Жилые помещения располагались с 7 по 11 этаж. Спасатели все еще разбирают завалы на пожарище — количество жертв может увеличиться. Отметим, что количество пострадавших в разных источниках отличается.

По последним данным, спасти удалось 55 человек, их доставили в больницу. 14 из них не подавали признаков жизни, еще 11 тел нашли на месте пожара — рассказали спасатели. Их направили в морг. В тушении задействовали 159 человек и 75 машин.

Пожар удалось потушить только спустя четыре часа. Очевидцы сообщают, что слышали звук взрыва перед пожаром.

Здание возвели 40 лет назад. В нем снимали жилье, в том числе и малообеспеченные люди среди которых много пенсионеров.

Ранее "Телеграф" писал, что в Подмосковье на нефтебазе произошел пожар — тушить пришлось с привлечением пожарного поезда. Там вспыхнула бочка с соляркой.