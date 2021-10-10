В Подмосковье масштабный пожар охватил нефтебазу: что известно (видео)

Столб огня было видно за десятки метров от места происшествия

В Московской области (РФ) поздно ночью в субботу, 9 октября, загорелась нефтебаза в деревне Дорохово Рузского района. К тушению огня пришлось привлечь пожарный поезд.

Об этом сообщил ряд российских СМИ, опубликовав соответствующие видео.

По данным РБК, на территории нефтебазы загорелся резервуар с дизельным топливом. Как пишет Mash, сигнал о возгорании поступил около 22:45, после чего туда сразу же отправили бригаду пожарных.

Через некоторое время стало известно, что горит цистерна з 30 тоннами солярки, а для ее тушения на место также был отправлен пожарный поезд.

Огонь успел охватить 300 квадратных метров, однако ближе к полуночи пожар удалось локализировать. Открытого горения на месте уже не наблюдалось, хотя перед этим очевидцы сообщали об огромном столбе огня, который было видно за сотни метров от нефтебазы.

На момент выхода новости информации о погибших и пострадавших не сообщалось.

Ранее "Телеграф" сообщал у масштабном пожаре, охватившем здание рядом с телеканалом "Интер". Огонь распространился на 400 квадратных метров, однако обошлось без жертв и пострадавших.