У Підмосков’ї масштабна пожежа охопила нафтобазу: що відомо (відео)

Стовп вогню було видно за десятки метрів від місця події

У Московській області (РФ) пізно вночі в суботу, 9 жовтня, зайнялася нафтобаза в селі Дорохово Рузського району. До гасіння вогню довелося залучити пожежний поїзд.

Про це повідомив ряд російських ЗМІ, опублікувавши відповідні відео.

За даними РБК, на території нафтобази загорівся резервуар з дизельним паливом. Як пише Mash, сигнал про пожежу надійшов близько 22:45, після чого туди відразу ж відправили бригаду пожежників.

Через деякий час стало відомо, що горить цистерна з 30 тоннами солярки, а для її гасіння на місце також був відправлений пожежний поїзд.

Вогонь встиг охопити 300 квадратних метрів, проте ближче до півночі пожежу вдалося локалізувати. Відкритого горіння на місці вже не спостерігалося, хоча перед цим очевидці повідомляли про величезний стовпі вогню, який було видно за сотні метрів від нафтобази.

На момент виходу новини інформації про загиблих і постраждалих не повідомлялося.

Раніше "Телеграф" повідомляв про масштабну пожежу, яка охопила будівлю поряд з телеканалом "Інтер". Вогонь поширився на 400 квадратних метрів, проте обійшлося без жертв і постраждалих.