Рахунок загиблих і постраждалих йде на десятки: в Тайвані згоріла 13-поверхова будівля (відео)

Вогонь в багатоповерховому комплексі спалахнув вночі в четвер.

На півдні Тайваню в місті Гаосюн в пожежі, яка охопила 13-поверхову будівлю, загинули 25 осіб, ще кілька десятків отримали поранення.

Про це повідомляє AP.

Будівля загорілася в четвер — за місцевим часом о 3 годині ночі, по Києву — близько 22:00. У ній знаходилися офісні і житлові приміщення. Пожежа почалася на першому поверсі. Житлові приміщення розташовувалися з 7 по 11 поверх. Рятувальники все ще розбирають завали на згарищі — кількість жертв може збільшитися. Відзначимо, що кількість постраждалих в різних джерелах відрізняється.

Згідно з останніми даними, врятувати вдалося 55 людей, їх доставили в лікарню. 14 з них не подавали ознак життя, ще 11 тіл знайшли на місці пожежі — розповіли рятувальники. Їх направили в морг. До гасіння долучили 159 осіб і 75 машин.

Пожежу вдалося загасити лише через чотири години. Очевидці повідомляють, що чули звук вибуху перед пожежею.

Будівлю звели 40 років тому. У ній винаймали житло, в тому числі й малозабезпечені люди серед яких багато пенсіонерів.

Раніше "Телеграф" писав, що в Підмосков’ї на нафтобазі сталася пожежа — гасити довелося із залученням пожежного поїзда. Там спалахнула бочка з соляркою.