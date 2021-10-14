Укр

В Бейруте массовые протесты переросли в уличные бои со стрельбой и жертвами (фото, видео)

Автор
Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
18
Организацию митингов связывают с террористической организацией "Хезболла"
Организацию митингов связывают с террористической организацией "Хезболла"

Один из стрелков уже задержан, его личность выясняют правоохранители

Четверг, 14 октября, станет очередным "кровавым" в истории Бейрута — посреди ливанской столицы во время митинга началась стрельба, повлекшая за собой численные жертвы.

Подробности инцидента сообщает арабское информагентство "Al Jazeera".

Сообщается, что стрельба началась неподалеку от Бейрутского дворца правосудия. Под стенами учреждения собрались митингующие, призывающие судью Тарека Битара отказаться от расследования дела, связанного со взрывом в порту Бейрута. Битара считают слишком предвзятым в этом вопросе.

Участники протестов в Бейруте
Участники протестов в Бейруте
Армия Ливана проводит инструктаж
Армия Ливана проводит инструктаж

Участников акции протеста связывают с политической партией "Хезболла", признанной террористической организацией.

Когда началась стрельба, ливанской армии не осталось ничего другого, как ответить тем же.

Улицы Бейрута превратились в место боевых действий
Улицы Бейрута превратились в место боевых действий
Военные готовятся к ответной стрельбе
Военные готовятся к ответной стрельбе
Во время перестрелки
Во время перестрелки

Таким образом, под перекрестным огнем, уже погибло минимум шестеро человек. Еще известно о 60 раненных, находящихся в состоянии различной тяжести. Сейчас подсчетом жертв занимаются представители Ливанского Красного Креста.

Армейцам удалось задержать одного из стрелков, участвовавших в митинге.

Власти Ливана призывают участников протестов к прекращению стрельбы, а мирное население — сохранять спокойствие. По возможности местных жителей просят покинуть зону обстрелов или же не выходить из дому, пока митингующих не усмирят. Тем временем в стране произошел обвал национальной валюты — доллар стоит 21200 ливанских фунтов.

UPD. Сообщается, что по состоянию на 15:25 (по Киеву) бои в Бейруте прекратились. Армия продолжает дежурить на улицах столицы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о покушении на жизнь министра Йемена, в результате которого был заминирован и подорван легковой автомобиль. Без жертв не обошлось.

Теги:
#Перестрелка #Ливан #Протесты #Бейрут
Антон Поляков, вероятно, отдыхал в компании Джамбулатова и Алиева
Общество
Перед смертью Поляков отдыхал в компании разыскиваемого Азербайджаном мужчины, - СМИ (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Антон Поляков, вероятно, отдыхал в компании Джамбулатова и Алиева
Перед смертью Поляков отдыхал в компании разыскиваемого Азербайджаном мужчины, - СМИ (фото, видео)
Дата публикации
Категория
В Украине ухудшается эпидобстановка с COVID-19
Менее чем через неделю вся Украина может перейти в "красную" зону, — врач
Дата публикации
Категория
Сбор участников марша.
Марш к Дню защитников и защитниц в Киеве объединил три движения (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Автобус не разминулся с массивной грузовой фурой
Машина всмятку: в Польше разбился автобус с украинцами (фото)
Дата публикации
Категория
Цена на газ - один из главных вызовов нового отопительного сезона
Кризис отопительного сезона: с какими проблемами столкнется Украина этой зимой и как их можно решить