У Бейруті масові протести переросли у вуличні бої зі стріляниною і жертвами (фото, відео)

Один зі стрільців уже затриманий, його особистість з’ясовують правоохоронці

Четвер, 14 жовтня, стане черговим "кривавим" в історії Бейрута — посеред ліванської столиці під час мітингу почалася стрілянина, що призвела до чисельних жертв.

Подробиці інциденту повідомляє арабське інформагентство "Al Jazeera".

Відомо, що стрілянина почалася неподалік Бейрутського палацу правосуддя. Під стінами установи зібралися мітингувальники, які закликають суддю Тарека Бітара відмовитися від розслідування справи, пов’язаної з вибухом в порту Бейрута. Бітара вважають занадто упередженим в цьому питанні.

Учасники протестів в Бейруті

Армія Лівану проводить інструктаж

Учасників акції протесту пов’язують із політичною партією "Хезболла", яка визнана терористичною організацією.

Коли почалася стрілянина, ліванській армії не залишилося нічого іншого, як відповісти тим же.

Вулиці Бейрута перетворилися в місце бойових дій

Військові готуються до стрільби у відповідь

Під час перестрілки

Таким чином, під перехресним вогнем уже загинуло щонайменше шестеро осіб. Ще відомо про 60 поранених, які перебувають у стані різної тяжкості. Зараз підрахунком жертв займаються представники ливанського Червоного Хреста.

Армійцям вдалося затримати одного із стрільців, які брали участь в мітингу.

Влада Лівану закликають учасників протестів до припинення стрільби, а мирне населення — зберігати спокій. По можливості місцевих жителів просять покинути зону обстрілу або ж не виходити з дому, поки мітингувальників не приборкають. Тим часом в країні стався обвал національної валюти — долар коштує 21200 ліванських фунтів.

UPD. Повідомляється, що станом на 15:25 (по Києву) бої в Бейруті припинилися. Армія продовжує чергувати на вулицях столиці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про замах на життя міністра Ємену, в результаті якого був замінований і підірваний легковий автомобіль. Без жертв не обійшлося.