Самая высокая женщина в мире - турчанка (фото, видео)

Достижение зафиксировала Книга рекордов Гинесса.

В Турции подтвержден новый мировой рекорд — самой высокой женщиной в мире стала Румейса Гелги. Ее рост составил 215,16 см.

Об этом сообщает официальный сайт Книги.

Шесть лет назад Румейса стала самой высокой в мире подростком-девочкой. Настолько высокой девушка выросла из-за синдрома Уивера — редкой особенности развития, которая появляется еще до рождения и, в том числе, вызывает аномальный скелетный рост.

Румейса устанавливает мировой рекорд

Ее состояние здоровья заставляет девушку передвигаться с помощью инвалидной коляски или ходунков. Румейса рассказала, что занимается информированием людей о редких заболеваниях, любит ходить с семьей в рестораны и плавать.

По данным исследований средний рост женщин в мире составляет около 160 см.

В Книге рекордов также отметили редкое событие — самые высокие люди мира на сейчас — из Турции. Самым высоким мужчиной с ростом в 251 см является соотечественник Румейсы Султан Кёсен.

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