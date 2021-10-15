Найвища жінка в світі — туркеня (фото, відео)
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Досягнення зафіксувала Книга рекордів Гінесса.
У Туреччині підтверджений новий світовий рекорд — найвищою жінкою в світі стала Румейса Гелгі. Її зріст склав 215,16 см.
Про це повідомляє офіційний сайт Книги.
Шість років тому Румейса стала найвищою в світі підлітком-дівчинкою. Настільки високою дівчина виросла через синдром Уівера — рідкісну особливість розвитку, яка з’являється ще до народження і, в тому числі викликає аномальний ріст кісток.
Її стан здоров’я змушує дівчину пересуватися за допомогою інвалідного візка або ходунків. Румейса розповіла, що займається інформуванням людей про рідкісні захворювання, любить ходити з сім’єю в ресторани і плавати.
За даними досліджень середній зріст жінок у світі складає близько 160 см.
У Книзі рекордів також відзначили рідкісну подію — найвищі люди світу на зараз — з Туреччини. Найвищим чоловіком з ростом в 251 см є співвітчизник Румейси Султан Кьосен.
Раніше "Телеграф" писав, що найсильніша людина планети — українець Олексій Новіков розповів про особливості розвитку спорту в Україні.
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