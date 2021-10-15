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Найвища жінка в світі — туркеня (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова
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Румейса Гелгі під час реєстрації рекорду.
Румейса Гелгі під час реєстрації рекорду.

Досягнення зафіксувала Книга рекордів Гінесса.

У Туреччині підтверджений новий світовий рекорд — найвищою жінкою в світі стала Румейса Гелгі. Її зріст склав 215,16 см.

Про це повідомляє офіційний сайт Книги.

Шість років тому Румейса стала найвищою в світі підлітком-дівчинкою. Настільки високою дівчина виросла через синдром Уівера — рідкісну особливість розвитку, яка з’являється ще до народження і, в тому числі викликає аномальний ріст кісток.

Румейса встановлює світовий рекорд
Румейса встановлює світовий рекорд

Її стан здоров’я змушує дівчину пересуватися за допомогою інвалідного візка або ходунків. Румейса розповіла, що займається інформуванням людей про рідкісні захворювання, любить ходити з сім’єю в ресторани і плавати.

За даними досліджень середній зріст жінок у світі складає близько 160 см.

У Книзі рекордів також відзначили рідкісну подію — найвищі люди світу на зараз — з Туреччини. Найвищим чоловіком з ростом в 251 см є співвітчизник Румейси Султан Кьосен.

Раніше "Телеграф" писав, що найсильніша людина планети — українець Олексій Новіков розповів про особливості розвитку спорту в Україні.

Теги:
#Туреччина #Книга рекордів Гіннесса #Зріст
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