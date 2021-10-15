Массовый подрыв смертников в мечети в Афганистане: более ста погибших и пострадавших (видео)

В мечети города Кандагар была пятничная молитва, но смертники в толпе активировали взрывные устройства

В пятницу, 15 октября, в Афганистане произошли очередные смертоносные взрывы, в результате которых погибло, как минимум, 33 человека, и еще около 70 пострадали.

По информации "Аль-Джазира", теракт произошел во время молитвы в шиитской мечети в городе Кандагар.

Некоторые местные СМИ пишут, что взрыв был один, другие, ссылаясь на очевидцев, — что их было минимум три. Эту версию также подтверждает и то, что, вероятно, трагедию устроили 3 смертника.

Количество погибших может возрасти, так как многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

На месте сейчас работают спецназовцы Исламского Эмирата — так называют талибы свое правительство. На момент выхода новости ни одна из террористических группировок ответственность за взрыв на себя не взяла.

Напомним, разведывательные службы США видят первые признаки того, что боевики Аль-Каида начали возвращаться в Афганистан, откуда вывели американские войска. Американист Владимир Дубовик проанализировал для "Телеграфа" риски превращения Афганистана в пристанище для террористов и угрозы для США.