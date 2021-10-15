Масовий підрив смертників в мечеті в Афганістані: понад сто загиблих і постраждалих (відео)

У мечеті міста Кандагар була п’ятнична молитва, але смертники в натовпі активували вибухові пристрої

У п’ятницю, 15 жовтня, в Афганістані відбулися чергові смертоносні вибухи, в результаті яких загинуло, як мінімум, 33 людини, і ще близько 70 постраждали.

За інформацією "Аль-Джазіра", теракт стався під час молитви в мечеті шиїту в місті Кандагар.

Деякі місцеві ЗМІ пишуть, що вибух був один, інші, посилаючись на очевидців, — що їх було мінімум три. Цю версію також підтверджує і те, що, ймовірно, трагедію влаштували 3 смертника.

Кількість загиблих може зрости, оскільки багато постраждалих перебувають у критичному стані.

На місці зараз працюють спецназівці Ісламського Емірату — так називають таліби свій уряд. На момент виходу новини жодне з терористичних угруповань відповідальність за вибух на себе не взяло.

Нагадаємо, розвідувальні служби США бачать перші ознаки того, що бойовики Аль-Каїда почали повертатися в Афганістан, звідки вивели американські війська. Американист Володимир Дубовик проаналізував для "Телеграфа" ризики перетворення Афганістану на притулок для терористів і загрози для США.