Рус

Масовий підрив смертників в мечеті в Афганістані: понад сто загиблих і постраждалих (відео)

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
39
В Афганістані загинуло, як мінімум, 33 людини, ще 70 поранені Новина оновлена 15 жовтня 2021, 15:37
В Афганістані загинуло, як мінімум, 33 людини, ще 70 поранені

У мечеті міста Кандагар була п’ятнична молитва, але смертники в натовпі активували вибухові пристрої

У п’ятницю, 15 жовтня, в Афганістані відбулися чергові смертоносні вибухи, в результаті яких загинуло, як мінімум, 33 людини, і ще близько 70 постраждали.

За інформацією "Аль-Джазіра", теракт стався під час молитви в мечеті шиїту в місті Кандагар.

Деякі місцеві ЗМІ пишуть, що вибух був один, інші, посилаючись на очевидців, — що їх було мінімум три. Цю версію також підтверджує і те, що, ймовірно, трагедію влаштували 3 смертника.

Кількість загиблих може зрости, оскільки багато постраждалих перебувають у критичному стані.

На місці зараз працюють спецназівці Ісламського Емірату — так називають таліби свій уряд. На момент виходу новини жодне з терористичних угруповань відповідальність за вибух на себе не взяло.

Нагадаємо, розвідувальні служби США бачать перші ознаки того, що бойовики Аль-Каїда почали повертатися в Афганістан, звідки вивели американські війська. Американист Володимир Дубовик проаналізував для "Телеграфа" ризики перетворення Афганістану на притулок для терористів і загрози для США.

Теги:
#Теракт #Афганістан #Вибухи #Смертники
Черга на вакцинацію в Києві.
Україна
Оновлять списки: МОЗ розширить перелік людей, які підпадають під обов’язкову вакцинацію
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Черга на вакцинацію в Києві.
Оновлять списки: МОЗ розширить перелік людей, які підпадають під обов’язкову вакцинацію
Дата публікації
Категорія
Для того, щоб оформити безліміт на отримання і відправку грошей, потрібно зателефонувати за номером 3700
"ПриватБанк" обмежив кількість переказів з карти на карту
Дата публікації
Категорія
Робота магазинів, банків і АЗС не під забороною, але люди повинні бути виключно в масках
Перша область України перейшла в "червону" зону: які регіони під загрозою
Дата публікації
Категорія
Народний депутат України Антон Поляков
Лікувався або залежав? Чому в крові нардепа Полякова знайшли метадон
Дата публікації
Категорія
Вузькоколійка вдвічі вужча за стандартну колію
В Україні запустили нову вузькоколійну залізницю