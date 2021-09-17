Аль-Каїда повертається: чи загрожує США новий виток боротьби з тероризмом?

За даними американської розвідки, бойовики Аль-Каїди починають проявляти себе в Афганістані

Розвідувальні служби США бачать перші ознаки того, що бойовики Аль-Каїда почали повертатися в Афганістан, звідки в серпні вивели американські війська. Про це заявив заступник директора Центрального розвідувального управління Девід Коен.

Директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету ім. Мечникова, американіст Володимир Дубовик проаналізував для "Телеграфа" ризики перетворення Афганістану на притулок для терористів і загрози для США.

"Думаю, Аль-Каїда нікуди з Афганістану не йшла. Просто зараз вона поводиться більш відкрито. А чого тепер соромитися, якщо американські війська вийшли? Боятися нікого не треба, можна діяти відкрито. Як вони й діяли на території Афганістану при владі талібів попереднього разу — з 1996 по 2001 роки. Всі бази й тренувальні табори були там. Зараз, після 20-річної перерви, їм знову можна вийти на поверхню. Тим більше, що як би розуміємо, у талібів і Аль-Каїди — нормальні відносини між собою. На відміну від відносин між Талібаном та Ісламською Державою, які досить напружені", — зазначає Володимир Дубовик.

На недавньому саміті Альянсу розвідки й нацбезпеки директор Управління військової розвідки Скотт Берріер сказав, що за консервативною оцінкою, Аль-Каїді може знадобитися від одного до двох років, щоб знову погрожувати США. Але навряд чи цим прогнозам варто довіряти, вважає Володимир Дубовик.

"Афганістан показав, наскільки американська розвідка погано розуміє, що відбувається в регіоні, — пояснює він. — Ось виведення військ. Говорили, що протягнуть якийсь час цей режим, ця армія. А з’ясувалося, що не протягнули. Навіть коли вони були присутні фізично в Афганістані, американці все одно робили неправильні оцінки того, що там відбувається, зокрема, щодо дієздатності армії, уряду. А зараз, коли США вже не на території Афганістану, коли менше джерел, за якими можна судити про те, що там відбувається, робити вірний аналіз ще важче. Мені здається, що на цей час спроби оцінити, наскільки сильною буде загроза від Аль-Каїди, як швидко вона може проявитися, чимось нагадують ворожіння на кавовій гущі. Хоч, зрозуміло, що зараз ця терористична організація отримала свободу рук у зв’язку з тим, що американці пішли з території Афганістану".

Володимир Дубовик акцентує, що за останні 20 років, після терактів 11 вересня 2001 року, по Аль-Каїді було завдано серйозного удару. І в Афганістані, і в тому регіоні.

"Інша справа, що вона дала відлуння по всьому світу, особливо в Африці, на Близькому Сході. Тобто, хоч сили Аль-Каїди були підірвані силовими діями Америки й союзників, але повністю вона знищена була. Як швидко відновиться? Наскільки відновиться? Чи буде ставити завдання знову завдавати удару по Америці, як 20 років тому? Швидше за все так. А, можливо, в Аль-Каїді будуть робити акцент на боротьбі з проамериканськими силами, режимами в регіоні. При цьому усередині самого мусульманського світу йде своєрідна громадянська війна між різними гравцями, силами, претендентами на лідерство. І вони можуть якось у своїх інтересах намагатися використовувати Аль-Каїду", — вважає експерт.

Європейський Союз і США намагаються вибудувати свою політику щодо Афганістану в нових реаліях.

Кандидат політичних наук, викладач Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка Андрій Мішин розповів "Телеграфу", хто і як з геополітичних гравців вже проявив себе в ситуації з Афганістаном, і яким чином можуть далі розвиватися події як всередині країни, так і навколо.

Раніше "Телеграф" писав, що Афганістану передрекли серйозні гуманітарні проблеми через "Талібан".