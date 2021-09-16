Криза і відчуття безнадійності: як живе Афганістан через місяць після захоплення влади "Талібаном"

Таліби кажуть, що відновлюють свою культуру після десятиліть засилля іноземців

Пройшов місяць після того, як Талібан захопив владу в Афганістані, вигнавши уряд, підтримуваний західною коаліцією.

Секундер Керману, кореспондент BBC News в Мазарі-Шаріф, у своїй недавній статті на сайті BBC розповідає про те, як змінилося життя в Кабулі за цей час і як до цього ставляться місцеві жителі. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

На кордоні Афганістану з Узбекистаном вантажний поїзд проїжджає по мосту до новоствореного "Ісламського Емірату". Поруч з узбецьким майорить біло-чорний прапор талібів. Деякі торговці вітали повернення угруповання талібів до влади. Водій вантажівки, завантаженої пшеницею, зізнався, що в минулому його регулярно примушували давати хабарі корумпованим поліцейським при проїзді через їх контрольно-пропускні пункти. "Зараз все не так", — говорить він. "Я зміг проїхати весь шлях до Кабула і не заплатив ні копійки".

Пройшов рівно місяць з того часу, як таліби взяли під контроль весь Афганістан. Зараз у них не вистачає грошей, і країна стикається з наростаючою економічною кризою.

Одне джерело в діловому співтоваристві повідомило, що обсяг торгівлі значно знизився, оскільки афганські імпортери не можуть оплачувати нові товари. Начальник митниці талібів в порту Хайратан Маулві Саїд говорить, що вони знижують митні ставки, щоб стимулювати торгівлю, і хочуть спонукати багатих торговців повернутися в країну. "Це створить робочі місця для людей, а бізнесмени за це будуть винагороджені в загробному житті", — говорить він.

Приблизно в годині їзди знаходиться Мазарі-Шаріф, четверте за величиною місто країни. На перший погляд здається, що життя продовжується в звичайному режимі, хоча багато хто вже відчуває фінансові труднощі.

Кореспондент попрямував до Блакитної мечеті, прикрашеної хитромудрою плиткою, — культурному центру міста. Останній раз він був тут в серпні, незадовго до захоплення влади талібами. У той час територія була заповнена молодими чоловіками і жінками, які позували для селфі.

Блакитна мечеть у Мазарі-Шаріфі

Тепер таліби розділили час відвідування в залежності від статі: жінки можуть приходити вранці, чоловіки — в решту часу. Під час відвідування навколо гуляє багато жінок, але здається, що їх значно менше, ніж раніше. "Все в порядку, але, можливо, людям ще потрібен час, щоб звикнути до нового уряду", — несміливо передбачає одна жінка.

Кореспонденту BBC вдалося поспілкуватися з Хаджі Хекматом, впливовим місцевим лідером Талібану.

"Ви могли б принести безпеку", — сказав журналіст, — "але ваші критики кажуть, що ви вбиваєте тут культуру".

"Ні", — рішуче відповідає він, — "Західний вплив був тут протягом останніх 20 років ... Контроль над Афганістаном переходив від одних іноземців до інших протягом майже 40 років, ми втратили свої власні традиції і цінності. Зараз ми воскрешаємо нашу власну культуру. "

Хаджі Хекмат: "Західне вплив був тут протягом останніх 20 років ... Зараз ми воскрешаємо нашу власну культуру."

Хаджі Хекмат, здається, щиро переконаний, що Талібан користується підтримкою народу. Однак за межами його чутності одна відвідувачка прошепотіла колезі: "Це нехороші люди".

Хоча тлумачення ісламу талібами в меншій мірі суперечить цінностям жителів більш сільських і соціально консервативних селищ. У більших афганських містах багато хто як і раніше ставляться до цієї групи з глибокою підозрою. Хаджі Хекмат пояснює це роками "пропаганди", але історії терористів-смертників і цілеспрямованих убивств в міських районах також грають певну роль.

Залишаючи Блакитну мечеть, журналіст помічає велику схвильовану юрбу біля головної дороги і намагається пробратися до центру. На огляд виставлені чотири трупи з кульовими пораненнями. На одному з них є невелика записка, написана від руки. У ній говориться, що ці люди викрадачі, і що так будуть робити з усіма подібними злочинцями.

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Незважаючи на запах тіл під палючим сонцем, натовп фотографує і кожен намагається протиснутися вперед, щоб краще розгледіти їх. Насильницькі злочини вже давно є серйозною проблемою у великих містах Афганістану, і навіть їх критики вважають, що Талібан підвищив рівень безпеки. Один з присутніх там говорить нам: "Якщо вони викрадачі, це добре. Це буде уроком для інших".

Але багато хто в місті не відчувають себе в безпеці. Студентка юридичного факультету, Фарзана говорить нам: "Кожен раз, коли я виходжу з дому і бачу талібів, я тремчу від страху".

Приватні університети, подібні до того, в якому вона вчиться, відкриті, але ті, що знаходяться у веденні держави, поки залишаються закритими. Згідно з новим указом Талібану, учні чоловічої і жіночої статі, які навчаються в одному класі, повинні бути розділені фіранкою.

Однак для Фарзалі це не головне. Вона стурбована тим, що таліби можуть не дозволяти жінкам працювати. Поки що нова влада це заперечує. Однак на даний момент жінкам в Афганістані кажуть залишатися вдома з метою їх власної безпеки, якщо тільки вони не вчителі чи медики.

Студенти чоловічої і жіночої статі розділені фіранкою

"Зараз я відчуваю безнадійність", — говорить Фарзана, — "але я роблю все можливе, щоб з оптимізмом дивитися в майбутнє".

В останній раз, коли Талібан був при владі, вони ввели значно суворіші заходи, ніж зараз, наприклад, заборонивши жінкам залишати будинок без супроводу чоловіка. Сьогодні в афганських містах найбільше побоюються, що аналогічні закони можуть бути введені знову.

Хоча Талібан твердо контролює країну, їм ще належить завоювати серця і уми багатьох жителів. Хаджі Хекмат визнає: "Військове завоювання країни було важким, але забезпечити верховенство закону і захистити його — ще складніше".