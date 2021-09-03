Співпрацювати, не визнаючи: як ЄС буде працювати з "Талібаном"

В Європейському Союзі готові співпрацювати з талібами заради жителів Афганістану.

Афганістан, який знаходиться на межі гуманітарної катастрофи після приходу до влади "Талібану", не залишать без уваги в Європейському Союзі. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Джозеп Боррелл заявив в п’ятницю, 3 вересня, що для підтримки населення країни доведеться співпрацювати з талібами.

Слова Боррелла цитує Reuters.

Він зазначив, що співпраця не означає визнання режиму "Талібану" і можлива тільки при дотриманні ряду умов. Серед них — не допустити розвитку в країні руху бойовиків-терористів, дотримуватися права жінок, і людей в цілому, а також вести переговори з іншими політичними силами.

При дотриманні всіх умов співпраця може бути розширена. Один з важливих критеріїв оцінки готовності талібів до співпраці — справедливий доступ до гуманітарної допомоги.

Раніше "Телеграф" писав, що в 31 серпня США вивели війська з Афганістану після двох десятиліть присутності в державі. Відзначимо, що прихід до влади талібів означає для держави повернення до суворих норм шаріату. В рамках ісламського релігійного закону права жінок на роботу і вільне пересування обмежуються, правда тепер жінкам планують дозволити отримувати освіту.