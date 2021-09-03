Сотрудничать, не признавая: как ЕС будет работать с "Талибаном"

В Европейском Союзе готовы сотрудничать с талибами ради жителей Афганистана.

Афганистан, который находится на грани гуманитарной катастрофы после прихода к власти "Талибана", не оставят без внимания в Европейском Союзе. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Джозеп Боррелл заявил в пятницу, 3 сентября, что для поддержки населения страны придется сотрудничать с талибами.

Слова Боррелля цитирует Reuters.

Он отметил, что сотрудничество не означает признание режима "Талибана" и возможно только при соблюдении ряда условий. Среди них — не допустить развития в стране движения боевиков-террористов, соблюдать права женщин, и людей в целом, а также вести переговоры с другими политическими силами.

При соблюдении всех условий сотрудничество может быть расширено.Один из важных критериев оценки готовности талибов к сотрудничеству — справедливый доступ к гуманитарной помощи.

Ранее "Телеграф" писал, что в 31 августа США вывели войска из Афганистана после двух десятилетий присутствия в государстве. Отметим, что приход к власти талибов означает для государства возвращение к строгим нормам шариата. В рамках исламского религиозного закона права женщин на работу и свободное передвижение ограничиваются, правда теперь женщинам планируют позволить получать образование.