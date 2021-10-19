Укр

В Эквадоре парусник протаранил пешеходный мост, а во время его спасения затонул буксир (фото, видео)

Автор
Анна Дворовенко
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Авария парусника в Эквадоре Новость обновлена 19 октября 2021, 07:35
Авария парусника в Эквадоре

Причиной аварии называют сильное течение

В Эквадоре во время операции по спасению бразильского парусника Cisne Branco, который врезался в пешеходный мост, затонуло военное судно.

О кораблекрушение вечером в понедельник, 18 октября, сообщило издание El Universo.

Парусник Cisne Branco столкнулся с частью разводного моста, после чего ему на помощь отправились военные суда и буксир. В ходе спасательной операции корабль "Белый лебедь" не справился с сильным течением вблизи острова Сантана. Вероятно, что по этой же причине затонул эквадорский буксир.

Власти Эквадора заявили, что ни жертв, ни пострадавших в этой аварии нет. Сейчас сломанный парусник ожидает транспортировки в местную гавань, где его проверят и отремонтируют.

По информации издания, такая авария здесь случается уже в четвертый раз с 2017 года. Во время первого столкновения упал 145-метровый пролет моста, а в 2018 году судно врезалось в еще один мост, ведущий на соседний остров.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Белом море затонул прогулочный корабль: три человека могли не выбраться из холодной воды.

Теги:
#Авария #Эквадор #Корабель #затонувший корабель
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