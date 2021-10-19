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У Еквадорі вітрильник протаранив пішохідний міст, а під час його порятунку затонув буксир (фото, відео)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Аварія вітрильника у Еквадорі Новина оновлена 19 жовтня 2021, 07:35
Аварія вітрильника у Еквадорі

Причиною аварії називають сильну течію

В Еквадорі під час операції з порятунку бразильського вітрильника Cisne Branco, який врізався у пішохідний міст, затонуло військове судно.

Про аварію корабля ввечері у понеділок, 18 жовтня, повідомило видання El Universo.

Вітрильник Cisne Branco зіштовхнувся з частиною розвідного моста, після чого йому на допомогу вирушили військові судна і буксир. У ході рятувальної операції корабель "Білий лебідь" не впорався з сильною течією поблизу острова Сантана. Ймовірно, що з цієї ж причини затонув еквадорський буксир.

Влада Еквадору заявила, що ні жертв, ні постраждалих у цій аварії немає. Зараз зламаний вітрильник очікує на транспортування у місцеву гавань, де його перевірять і відремонтують.

За інформацією видання, така аварія тут трапляється вже вчетверте з 2017 року. Під час першого зіткнення впав 145-метровий проліт мосту, а у 2018 році судно врізалося у ще один міст, який веде на сусідній острів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Білому морі затонув прогулянковий корабель: троє людей могли не вибратися з холодної води.

Теги:
#Аварія #Еквадор #Корабель #затонулий корабель
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