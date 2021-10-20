Укр

Начало извержения вулкана Асо в Японии попало на видео

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Столб пепла от вулкана Асо Новость обновлена 20 октября 2021, 09:26
Столб пепла от вулкана Асо

Вулкан "спал" с 2019 года.

На острове Кюсю на юге Японии вулкан Асо стал активнее — выбросил в воздух столб пепла, дыма и газа. Извержение началось в 11:43 по местному времени (около 6 утра по Киеву). 

Об этом сообщает Japantimes.

Масштабный выброс зафиксировала камера видеонаблюдения близ города Асо. Вулкан не был активен уже два года. 

Уровень опасности повышен до третьего из пяти возможных. Двухкилометровая зона вокруг вулкана под запретом для посещений. В радиусе вероятного извержения находятся два города и деревня, в которых проживает около 35 тысяч человек. 

В радиусе километра от вулкана обнаружили последствия выброса твердых пород. 

Япония входит в пояс вулканической активности мира. Сильные сейсмические явления накануне обнажили возле одного из островов остатки кораблей времен Второй мировой войны. Как предполагается их затопили специально, чтобы сделать волнорез возле острова Ио То. Кораблей больше 20.

Ранее "Телеграф" писал, что на острове Ла-Пальма на Канарах собак из лавового плена будут спасать с помощью дрона

Теги:
#Япония #Вулкан #Извержение
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