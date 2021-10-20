Початок виверження вулкана Асо в Японії потрапив на відео

Вулкан "спав" з 2019 року.

На острові Кюсю на півдні Японії вулкан Асо став активніше — викинув в повітря стовп попелу, диму і газу. Виверження почалося в 11:43 за місцевим часом (близько 6 ранку за Києвом).

Про це повідомляє Japantimes.

Масштабний викид зафіксувала камера відеоспостереження біля міста Асо. Вулкан не був активний вже два роки.

Рівень небезпеки підвищено до третього з п’яти можливих. Двокілометрова зона навколо вулкана під забороною для відвідувань. В радіусі ймовірного виверження знаходяться два міста і село, в яких проживає близько 35 тисяч осіб.

В радіусі кілометра від вулкана виявили наслідки викиду твердих порід.

Японія входить в пояс вулканічної активності світу. Сильні сейсмічні явища напередодні оголили біля одного з островів залишки кораблів часів Другої світової війни. Як передбачається їх затопили спеціально, щоб зробити хвилеріз біля острова Іо Те. Кораблів понад 20.

Раніше "Телеграф" писав, що на острові Ла-Пальма на Канарах собак з лавового полону рятуватимуть за допомогою дрона.