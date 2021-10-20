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Собак на Ла-Пальмі врятують від виверження вулкану за допомогою дрона (відео)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Так виглядає зона активності вулкана на відео.
Так виглядає зона активності вулкана на відео.

Вулкан на острівній частині Іспанії вивергається близько місяця.

Вулкан, який вивергається на Канарському острові Ла-Пальма, небезпечний не тільки для людей — в зоні викиду лави знаходяться кілька собак — їх спробують врятувати за допомогою дрона.

Про це повідомляє CNN.

Оператори дрона напередодні провели випробування і вони виявилися успішними. У середу, як очікується, трьох тварин врятують з охопленої виверженням ділянки острова. За даними з деяких джерел собак чотири. Їх планують заманити і захопити сіткою. На всю операцію з порятунку відводиться декілька хвилин, щоб у літального апарату не сіли акумулятори.

Місія з порятунку ускладнюється тим, що на Ла-Пальмі зареєстрували найпотужніший землетрус з моменту початку виверження вулкана — магнітудою 4,8.

Лава може піти в сторону муніципалітету Тасакорті.

Напередодні фіксували меншу кількість викиду попелу і газів — в район знову почали літати літаки, але вулканологи міркують, що до закінчення виверження ще далеко — вони вважають цю активність найтривалішою і найпотужнішою за всю історію спостережень за вулканом.

Раніше "Телеграф" писав, що лава дісталася до моря.

Теги:
#Собаки #Канарські острови #Вулкан #Дрон
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