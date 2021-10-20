Собак на Ла-Пальмі врятують від виверження вулкану за допомогою дрона (відео)
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Вулкан на острівній частині Іспанії вивергається близько місяця.
Вулкан, який вивергається на Канарському острові Ла-Пальма, небезпечний не тільки для людей — в зоні викиду лави знаходяться кілька собак — їх спробують врятувати за допомогою дрона.
Про це повідомляє CNN.
Оператори дрона напередодні провели випробування і вони виявилися успішними. У середу, як очікується, трьох тварин врятують з охопленої виверженням ділянки острова. За даними з деяких джерел собак чотири. Їх планують заманити і захопити сіткою. На всю операцію з порятунку відводиться декілька хвилин, щоб у літального апарату не сіли акумулятори.
Місія з порятунку ускладнюється тим, що на Ла-Пальмі зареєстрували найпотужніший землетрус з моменту початку виверження вулкана — магнітудою 4,8.
Лава може піти в сторону муніципалітету Тасакорті.
Напередодні фіксували меншу кількість викиду попелу і газів — в район знову почали літати літаки, але вулканологи міркують, що до закінчення виверження ще далеко — вони вважають цю активність найтривалішою і найпотужнішою за всю історію спостережень за вулканом.
Раніше "Телеграф" писав, що лава дісталася до моря.
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