Лава дісталася до моря: вулкан на Канарських островах "побудував" величезну піраміду на узбережжі Пальми (відео)

За процесом спостерігають вчені.

На острові Пальма, що на Канарських островах вже понад тиждень відбувається виверження вулкана Тенегія. За оцінками, він викинув близько 50 мільйонів кубічних метрів лави, яка на своєму шляху знищила безліч бананових плантацій. Увечері вівторка вона досягла пляжу Гіррес і завалилася в море, викинувши в повітря клуби отруйних газів.

Про це пише El Pais.

Як видно на відео, розміщених в мережі, лава почала падати в море зі стометрової скелі, біля підніжжя якої почала утворюватися піраміда. Її висота в цей час складає близько 50 метрів, а утворилася вона всього за 45 хвилин.

Залиті лавою регіони острова Пальма

За процесом формування нового геологічного об’єкта на острові спостерігають вчені. Вони висловлюють стурбованість хмарами газів, які в залежності від напрямку вітру може нести, як у відкрите море, так і в бік острова.

Відзначається, що під час попереднього виверження в 1971 році, загинула одна людина. Причиною смерті стало саме вдихання цих отруйних парів.

Як повідомлялося раніше, виверження почалося ще 19 вересня. Відразу після його пробудження місцева влада заявила про необхідність масової евакуації населення, після чого острів покинули близько 6 тисяч осіб з домашньою худобою.