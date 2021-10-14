Вулкан завалив попелом острів Пальма (відео)

Деякі жителі острова Пальма повернулися і намагаються відкопати від вулканічного попелу свої житла

На острові Пальма (автономна провінція Іспанії, дивись на карті нижче) вже кілька тижнів вивергається вулкан Кумбре-Вʼєха. На відео потрапили наслідки стихії — величезні гори попелу, які засипали дороги і будинки села Ла-Манча.

За інформацією іспанських ЗМІ, на острові провели евакуацію — вивезли майже 7000 людей. Втім, деякі повернулися: судячи по відео, люди змушені відкопувати свої будинки від попелу, якого там величезна кількість.

На жаль, рятувати майно таким чином доведеться ще не раз: згідно з прогнозом Інституту вулканології Канарських островів, нинішнє виверження може тривати три місяці. На даний момент інформації про жертв або постраждалих немає, але тисячі людей позбулися будинків.

Відзначимо, що острів Пальма (або Ла-Пальма) входить в Канарський архіпелаг і провінцію Санта-Крус-де-Тенеріфе. Площа острова становить 708,32 "квадратів", а населення — понад 87 тисяч осіб. В останній раз подібне виверження відбувалося тут рівно 50 років тому.

Острів Пальма — на карті

Раніше ми опублікували відео наслідків вулкана Кумбре-Вʼєха на Канарських островах.