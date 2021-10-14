Рус

Вулкан завалив попелом острів Пальма (відео)

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
26
Вулкан Кумбре-В'єха став причиною того, що будинків позбулися понад 7000 осіб Новина оновлена 14 жовтня 2021, 09:48
Вулкан Кумбре-В'єха став причиною того, що будинків позбулися понад 7000 осіб

Деякі жителі острова Пальма повернулися і намагаються відкопати від вулканічного попелу свої житла

На острові Пальма (автономна провінція Іспанії, дивись на карті нижче) вже кілька тижнів вивергається вулкан Кумбре-Вʼєха. На відео потрапили наслідки стихії — величезні гори попелу, які засипали дороги і будинки села Ла-Манча.

За інформацією іспанських ЗМІ, на острові провели евакуацію — вивезли майже 7000 людей. Втім, деякі повернулися: судячи по відео, люди змушені відкопувати свої будинки від попелу, якого там величезна кількість.

На жаль, рятувати майно таким чином доведеться ще не раз: згідно з прогнозом Інституту вулканології Канарських островів, нинішнє виверження може тривати три місяці. На даний момент інформації про жертв або постраждалих немає, але тисячі людей позбулися будинків.

Відзначимо, що острів Пальма (або Ла-Пальма) входить в Канарський архіпелаг і провінцію Санта-Крус-де-Тенеріфе. Площа острова становить 708,32 "квадратів", а населення — понад 87 тисяч осіб. В останній раз подібне виверження відбувалося тут рівно 50 років тому.

Острів Пальма — на карті
Острів Пальма — на карті

Раніше ми опублікували відео наслідків вулкана Кумбре-Вʼєха на Канарських островах.

Теги:
#Іспанія #Вулкан #Острів #Пальма
Зростання зарплат військових вже давно відстає від темпів інфляції
Україна
Проблеми з зарплатами, держзамовленням і міністром: з якою армією Україна зустрічає День захисників
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зростання зарплат військових вже давно відстає від темпів інфляції
Проблеми з зарплатами, держзамовленням і міністром: з якою армією Україна зустрічає День захисників
Дата публікації
Категорія
Ціна на газ — один з головних викликів нового опалювального сезону
Криза опалювального сезону: з якими проблемами зіткнеться Україна цієї зими і як їх можна вирішити
Дата публікації
Категорія
Судно "Балта".
НП з "Балтою": аварійний корабель ВМС буксирують в порт
Дата публікації
Категорія
Головний корпус НАУ
Забудова на мільярди: як скандальний ректор Максим Луцький перетворює НАУ в житловий масив і хто на цьому заробить
Дата публікації
Категорія
Антон Поляков
Знайшли два катетера: в МВС розкрили чергові дивні подробиці смерті нардепа Полякова