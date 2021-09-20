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На Канарах після виверження вулкана Кумбре-Велья евакуювали тисячі громадян: у мережі показали наслідки (відео)

Автор
Анна Дворовенко
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Виверження вулкана Кумбре-Велья на Канарах Новина оновлена 20 вересня 2021, 09:04
Виверження вулкана Кумбре-Велья на Канарах

Очікується, що евакуацій буде значно більше

На Канарському острові Ла-Пальма після кількох землетрусів у неділю, 19 вересня, прокинувся вулкан Кумбре-Велья. Місцева влада евакуювала понад 5 тисяч жителів, а потоки лави досягли доріг та житлових будинків.

Про це повідомляє видання El Pais.

Зазначається, що виверження вулкана розпочалося на осторві Ла-Пальма о 15:12 за місцевим часом. Перед цим там стався серйозний землетрус.

Вулкан викинув величезний стовп диму і попелу, а потоки лави спровокували сім великих тріщин. Місцева влада оголосила евакуацію.

Спочатку з районів навколо вулкана евакуювали громадян з обмеженими можливостями, після чого перекрили пішохідні стежки та кілька доріг.

Число евакуйованих наразі становить 5 тисяч осіб, однак ця цифра може зрости вдвічі. Загалом у муніципалітетах навколо вулкана Кумбре-Велья живуть 35 тисяч громадян.

"Ми закликаємо людей проявляти крайню обережність і триматися подалі від зони виверження, щоб уникнути непотрібних ризиків", — написали в Твіттері місцева влада в неділю.

У звʼязку з цією ситуацією на місце вирушив премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес. Йому довелося відкласти візит у Нью-Йорк на Генеральну асамблею ООН.

"В даний момент я прямую на Канарські острови через сейсмічну еволюцію, щоб на власні очі побачити ситуацію на Ла-Пальмі, координацію засобів і задіяні протоколи", — написав Санчес у неділю.

Варто зазначити, що острів Ла-Пальма до можливого виверження вулкана готувався, адже за тиждень до цього там сталися кілька землетрусів. За даними місцевого інституту вулканології, за 9 днів навколо вулкана Кумбре-Велья зафіксували 25 тисяч землетрусів. Останній з них стався у неділю, 19 вересня, і досяг позначки у 4,2 бала за шкалою Ріхтера.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Камчатці прокинувся відомий вулкан Шивелуч.

Теги:
#Іспанія #Виверження вулкана #Канари
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