На Канарах после извержения вулкана Кумбре-Велья эвакуировали тысячи граждан: в сети показали последствия (видео)

Ожидается, что эвакуаций будет значительно больше

На Канарском острове Ла-Пальма после нескольких землетрясений в воскресенье, 19 сентября, проснулся вулкан Кумбре-Велья. Местные власти эвакуировали более 5 тысяч жителей, а потоки лавы достигли дорог и жилых домов.

Об этом сообщает издание El Pais.

Отмечается, что извержение вулкана началось на острове Ла-Пальма в 15:12 по местному времени. Перед этим там произошло серьезное землетрясение.

Вулкан выбросил огромный столб дыма и пепла, а потоки лавы спровоцировали семь больших трещин. Местные власти объявили эвакуацию.

Сначала из районов вокруг вулкана эвакуировали граждан с ограниченными возможностями, после чего перекрыли пешеходные тропы и несколько дорог.

Число эвакуированных сейчас составляет 5000 человек, однако эта цифра может вырасти вдвое. Всего в муниципалитетах вокруг вулкана Кумбре-Велья живут 35 тысяч граждан.

"Мы призываем людей проявлять крайнюю осторожность и держаться подальше от зоны извержения, чтобы избежать ненужных рисков", — написали в Твиттере местные власти в воскресенье.

В связи с этой ситуацией на место отправился премьер-министр Испании Педро Санчес. Ему пришлось отложить визит в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН.

"В данный момент я направляюсь на Канарские острова из-за сейсмической эволюции, чтобы собственными глазами увидеть ситуацию на Ла-Пальме, координацию средств и задействованы протоколы", — написал Санчес в воскресенье.

Стоит отметить, что остров Пальма к возможному извержению вулкана готовился, ведь за неделю до этого там произошли несколько землетрясений. По данным местного института вулканологии, за 9 дней вокруг вулкана Кумбре-Велья зафиксировали 25 0тысяч землетрясений. Последнее из них произошло в воскресенье, 19 сентября, и достигло отметки в 4,2 балла по шкале Рихтера.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Камчатке проснулся известный вулкан Шивелуч.