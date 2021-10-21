Заживо сгорела целая семья: в Пакистане мужчина убил свою семью из-за "неудачного" брака дочери

Ирония судьбы в том, что неугодный зять во время пожара был на работе

Зверское убийство из-за брака произошло в Пакистане. Там разъяренный мужчина Манзур Хуссейн поджег дом, где находились двое его дочерей, зять и четверо малолетних внуков.

Как сообщает CNN, мужчина решил сжечь живьем свою семью после того, как одна из его дочерей Фаузия вышла замуж против его воли.

Трагедия с произошедшей в округе Музафаргарх провинции Пенджаб.

В доме в момент поджога находились дочь разъяренного мужа Фаузия с 4-месячным сыном, ее сестра Биби с мужем и тремя детьми в возрасте 2, 6 и 13 лет. Все они погибли в пожаре.

Отмечается, что второй зять мужчины, за которого его дочь вышла замуж вопреки воле отца, в момент поджога был на работе. Именно это позволило ему выжить.

Сейчас Манзура Хуссейна, который поджег дом, разыскивает полиция.

Добавим, что в Пакистане большинство населения исповедуют Ислам, который характеризуется строгими патриархальными канонами. Как отмечает Пакистанская комиссия по правам человека, ежегодно в этой стране убивают сотни женщин только за то, что они выходят замуж не получив согласия на брак, или вопреки желанию своих родителей.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Турции пожар уничтожил 4 экскурсионные суда. Людям пришлось прыгать за борт в воду, чтобы спасти свои жизни.