Живцем згоріла ціла родина: у Пакистані чоловік вбив свою сім'ю через "невдалий" шлюб доньки

Іронія долі в тому, що неугодний зять під час пожежі був на роботі

Звіряче вбивство через шлюб сталося у Пакистані. Там розлючений чоловік Манзур Хуссейн підпалив будинок, де знаходилися двоє його дочок, зять та четверо малолітніх онуків.

Як повідомляє CNN, чоловік вирішив спалити живцем свою сім’ю після того, як одна з його доньок Фаузії Бібі вийшла заміж проти його волі.

Трагедія з сталася в окрузі Музафаргарх провінції Пенджаб.

У будинку в момент підпалу знаходилися донька розлюченого чоловіка Фаузії з 4-місячним сином, її сестра Бібі з чоловіком та трьома дітьми віком 2, 6 та 13 років. Всі вони загинули у пожежі.

Зазначається, що другий зять чоловіка, з яким його донька одружилася всупереч волі батька, у момент підпалу був на роботі. Саме це дозволило йому вижити.

Зараз Манзура Хуссейна, який підпалив будинок, розшукує поліція.

Додамо, що у Пакистані більшість населення сповідують Іслам, який характеризується строгими патріархальними канонами. Як зазначає Пакистанська комісія з прав людини, щорічно у цій країні вбивають сотні жінок тільки за те, що вони виходять заміж не отримавши згоди на шлюб, або всупереч бажанню своїх батьків.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Туреччині пожежа знищила 4 екскурсійні судна. Людям довелося стрибати за борт у воду, щоб врятувати свої життя.