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У Туреччині згоріли чотири екскурсійні судна (відео)

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Автор
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У Туреччині згоріли чотири екскурсійні судна (відео) Новина оновлена 17 серпня 2021, 10:27
У Туреччині згоріли судна.

У Туреччині в місті Аланія внаслідок пожежі згоріли 4 судна, на яких в момент загоряння були люди.

У турецькому курортному місті Аланія, що знаходиться в районі Анталії, пожежа знищила 4 екскурсійні судна. Людям довелося стрибати за борт у воду, щоб врятувати свої життя.

Про це у вівторок, 17 серпня, повідомляє "Haberler".

Займання сталося увечері в неділю, 15 серпня, в районі Тюрклер, що знаходиться в провінції Анталія. Вогонь виник на одному з прогулянкових суден, але дуже швидко перекинувся на три сусідніх.

Перелякані люди повинні були стрибати в воду, щоб врятуватися від вогню.

Внаслідок події ніхто не загинув, але одну людину довелося госпіталізувати, оскільки вона отруїлася димом.

Таким чином, в результаті пожежі два дерев'яних судна згоріли повністю, а два інші, вкриті металом, працівники пожежної служби все ж змогли згасити.

Поки що невідома причина загоряння, але слідчі зараз займаються з'ясуванням всіх деталей події.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Туреччині розбився пожежний літак, в якому було вісім чоловік — ніхто не вижив.

Нагадуємо, що в Туреччині після масштабних пожеж кілька регіонів країни затопило через сильну зливу, внаслідок чого постраждали вулиці і будинки. Повені забрали вже майже півсотні життів.

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