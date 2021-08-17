В Турции в городе Алания сгорели 4 экскурсионные судна, на борту которых во время загорания были люди.

В турецком курортном городе Алания, находящемся в районе Анталии, пожар уничтожил 4 экскурсионные судна. Людям пришлось прыгать за борт в воду, чтобы спасти свои жизни.

Об этом во вторник, 17 августа, сообщает "Haberler".

Возгорание произошло вечером в воскресенье,15 августа, в районе Тюрклер, что находится в провинции Анталия. Огонь возник на одном из прогулочных судов, но очень быстро перекинулся на три соседних.

Испуганные люди должны были прыгать в воду, чтобы спастись от огня.

Вследствие происшествия никто не погиб, но одного человека пришлось госпитализировать, поскольку он отравился дымом.

Таким образом, в результате пожара два деревянных судна сгорели полностью, а два другие, покрытые металлом, работники пожарной службы все же смогли потушить.

Пока что неизвестна причина возгорания, но следователи сейчас занимаются выяснением всех деталей происшествия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Турции разбился пожарный самолёт, в котором было восемь человек — никто не выжил.

Напоминаем, что в Турции после масштабных пожаров несколько регионов страны затопило из-за сильного ливня, вследствие чего пострадали улицы и дома. Наводнения забрали уже почти полсотни жизней.