Укр

В Турции сгорели четыре экскурсионные судна (видео)

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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В Турции сгорели четыре экскурсионные судна (видео) Новость обновлена 17 августа 2021, 10:27
В Турции сгорели суда.

В Турции в городе Алания сгорели 4 экскурсионные судна, на борту которых во время загорания были люди.

В турецком курортном городе Алания, находящемся в районе Анталии, пожар уничтожил 4 экскурсионные судна. Людям пришлось прыгать за борт в воду, чтобы спасти свои жизни.

Об этом во вторник, 17 августа, сообщает "Haberler".

Возгорание произошло вечером в воскресенье,15 августа, в районе Тюрклер, что находится в провинции Анталия. Огонь возник на одном из прогулочных судов, но очень быстро перекинулся на три соседних.

Испуганные люди должны были прыгать в воду, чтобы спастись от огня.

Вследствие происшествия никто не погиб, но одного человека пришлось госпитализировать, поскольку он отравился дымом.

Таким образом, в результате пожара два деревянных судна сгорели полностью, а два другие, покрытые металлом, работники пожарной службы все же смогли потушить.

Пока что неизвестна причина возгорания, но следователи сейчас занимаются выяснением всех деталей происшествия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Турции разбился пожарный самолёт, в котором было восемь человек — никто не выжил.

Напоминаем, что в Турции после масштабных пожаров несколько регионов страны затопило из-за сильного ливня, вследствие чего пострадали улицы и дома. Наводнения забрали уже почти полсотни жизней.

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