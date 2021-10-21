В Австралии крупный град повредил дома и машины (видео)

К ликвидации последствий непогоды привлекли пожарную часть.

В Австралии район города Кофс-Харбор от него до деревни Сотелл в Новом Южном Уэльсе накрыло сильным градом — повреждены дома, машины, дом престарелых и промышленные здания.

Об этом сообщает ABC.

Град и сильный ветер обрушились на этот австралийский регион днем в среду 20 октября. Жители населенного пункта фиксировали град размером с куриное яйцо и мяч для гольфа. Мощные удары заставили обрушиться потолок торгового зала в одном из местных магазинов.

В граде, который как снег укрыл улицы, буксовали машины — жители откапывали их подручными средствами.

Жители сообщают, что града навалило выше щиколотки. Он разбил окна в припаркованных под открытым небом автомобилях и часть стекол в домах горожан.

Непогода была кластерной, то есть накрыла небольшой участок земной поверхности. В соседних городах погода также ухудшилась, но последствия были не такими разрушительными. Из-за разгула стихии в окрестностях закроют школы — ожидается гроза.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом австралийцы вышли на протесты.