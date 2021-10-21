В Австралії великий град пошкодив будинки та машини (відео)

До ліквідації наслідків негоди залучили пожежну частину.

В Австралії район міста Кофс-Харбор від нього до села Сотелл в Новому Південному Уельсі накрило сильним градом — пошкоджені будинки, машини, будинок для людей похилого віку та промислові будівлі.

Про це повідомляє ABC.

Град і сильний вітер обрушилися на цей австралійський регіон днем в середу 20 жовтня. Жителі населеного пункту фіксували град розміром з куряче яйце і м’яч для гольфу. Потужні удари змусили обрушитися стелю торгового залу в одному з місцевих магазинів.

У граді, який як сніг укрив вулиці, буксували машини — жителі відкопували їх підручними засобами.

Жителі повідомляють, що граду навалило вище щиколотки. Він розбив вікна в припаркованих просто неба автомобілях і частину скел в будинках городян.

Негода була кластерною, тобто накрила невелику ділянку земної поверхні. У сусідніх містах погода також погіршилася, але наслідки були не такими руйнівними. Через розгул стихії в околицях закриють школи — очікується гроза.

Раніше "Телеграф" писав, що через обмежувальних заходів у зв’язку з коронавірусів австралійці вийшли на протести.