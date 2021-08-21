Массовые беспорядки на акции протеста против ковидных ограничений в Мельбурне: полиция применила газ и резиновые пули (видео)

Задержаны 218 человек, есть пострадавшие.

В Австралии на фоне усиления коронавирусных ограничений прошли массовые акции протеста. В Мельбурне они переросли в столкновения с полицией. Правоохранители применили резиновые пули, перечный спрей и слезоточивый газ против протестующих, среди которых были дети — сообщают очевидцы.

Видео жесткого противостояния появились в Твиттере.

Сообщается о более чем 200 задержанных и шести пострадавших полицейских. Всего на акциb протеста против ограничений из-за COVID-19 в столкновениях с полицией участвовали четыре тысячи человек.

Протесты прошли и в других крупных городах Австралии. В частности в Брисбене. Акция протеста в этом городе собрала около 20 тысяч человек. На этой акции протеста обошлось без насилия.

Акции протеста или, как их называют, "ралли свободы" проходят в Австралии не впервые. В связи с ростом заражений коронавирусом руководство городов закрывает на локдаун населенные пункты и целые регионы.

Ранее "Телеграф" писал, что и в Украине количество заболевших коронавирусом существенно возросло и превысило 1700 человек в сутки.