Укр

Коронавирус в Украине - количество заболевших в день продолжает расти

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Коронавирус в Украине - количество заболевших в день продолжает расти Новость обновлена 21 августа 2021, 08:46
Позитивный тест на коронавирус получают все больше украинцев

Выявили на 132 случая больше чем в предыдущий день.

Количество заболевших коронавирусом в Украине продолжает расти ежесуточно. По состоянию на 21 августа, COVID-19 заболели за сутки 1732 человека. Среди них — 104 ребенка и 32 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в утренней сводке.

За пятницу, 20 августа:

  • госпитализированы — 616 человек
  • летальных случаев — 38
  • выздоровели — 763 человек.

За сутки сделано 55 925 тестов, среди них методом ПЦР — 27 444.

Наибольшее количество заболевших выявили в Киеве, в столице — 232 случая. На второе место в рейтинг заболеваемости коронавирусом поднялась Харьковская область. Там врачи зафиксировали 156 случаев инфицирования.

Также COVID-19 получил распространение в Днепропетровской (148), Одесской (127) и Запорожской (119) областях.

Наименьшее количество заболевших в Кировоградской (8) и Закарпатской (13) областях.

Всего за время пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 млн 273 тысяч 558 человек.

Ранее "Телеграф" писал, что Сидней закрыли на локдаун до конца сентября и ввели комендантский час из-за 642 заболевших на более чем 4 млн жителей.

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