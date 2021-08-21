Коронавирус в Украине - количество заболевших в день продолжает расти
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Выявили на 132 случая больше чем в предыдущий день.
Количество заболевших коронавирусом в Украине продолжает расти ежесуточно. По состоянию на 21 августа, COVID-19 заболели за сутки 1732 человека. Среди них — 104 ребенка и 32 медработника.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в утренней сводке.
За пятницу, 20 августа:
- госпитализированы — 616 человек
- летальных случаев — 38
- выздоровели — 763 человек.
За сутки сделано 55 925 тестов, среди них методом ПЦР — 27 444.
Наибольшее количество заболевших выявили в Киеве, в столице — 232 случая. На второе место в рейтинг заболеваемости коронавирусом поднялась Харьковская область. Там врачи зафиксировали 156 случаев инфицирования.
Также COVID-19 получил распространение в Днепропетровской (148), Одесской (127) и Запорожской (119) областях.
Наименьшее количество заболевших в Кировоградской (8) и Закарпатской (13) областях.
Всего за время пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 млн 273 тысяч 558 человек.
Ранее "Телеграф" писал, что Сидней закрыли на локдаун до конца сентября и ввели комендантский час из-за 642 заболевших на более чем 4 млн жителей.
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