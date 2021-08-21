Коронавірус в Україні — кількість хворих продовжує зростати
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Виявили на 132 випадки більше ніж у попередній день.
Кількість хворих на коронавірус в Україні продовжує зростати щодоби. Станом на 21 серпня, COVID-19 захворіли за добу 1732 людини. Серед них — 104 дитини й 32 медпрацівники.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я в ранковому зведенні.
За п’ятницю, 20 серпня:
- госпіталізовані — 616 осіб
- летальних випадків — 38
- одужали — 763 осіб.
За добу зроблені 55 925 тестів, серед них методом ПЛР — 27 444.
Найбільшу кількість хворих виявили в Києві, в столиці — 232 випадки. На друге місце в рейтинг захворюваності на коронавірус піднялася Харківська область. Там лікарі зафіксували 156 випадків інфікування.
Також COVID-19 набув поширення в Дніпропетровській (148), Одеській (127) та Запорізькій (119) областях.
Найменша кількість хворих в Кіровоградській (8) і Закарпатській (13) областях.
Всього за час пандемії в Україні коронавірусом заразилися 2 млн 273 тисяч 558 осіб.
Раніше "Телеграф" писав, що Сідней закрили на локдаун до кінця вересня і ввели комендантську годину через 642 хворих на більш ніж 4 млн мешканців.
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