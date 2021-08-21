Коронавірус в Україні — кількість хворих продовжує зростати

Виявили на 132 випадки більше ніж у попередній день.

Кількість хворих на коронавірус в Україні продовжує зростати щодоби. Станом на 21 серпня, COVID-19 захворіли за добу 1732 людини. Серед них — 104 дитини й 32 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я в ранковому зведенні.

За п’ятницю, 20 серпня:

госпіталізовані — 616 осіб

летальних випадків — 38

одужали — 763 осіб.

За добу зроблені 55 925 тестів, серед них методом ПЛР — 27 444.

Найбільшу кількість хворих виявили в Києві, в столиці — 232 випадки. На друге місце в рейтинг захворюваності на коронавірус піднялася Харківська область. Там лікарі зафіксували 156 випадків інфікування.

Також COVID-19 набув поширення в Дніпропетровській (148), Одеській (127) та Запорізькій (119) областях.

Найменша кількість хворих в Кіровоградській (8) і Закарпатській (13) областях.

Всього за час пандемії в Україні коронавірусом заразилися 2 млн 273 тисяч 558 осіб.

Раніше "Телеграф" писав, що Сідней закрили на локдаун до кінця вересня і ввели комендантську годину через 642 хворих на більш ніж 4 млн мешканців.