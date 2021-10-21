В Китае момент взрыва ресторана попал на видео, есть погибшие

Детонация произошла в китайском городе Шеньян.

Взрыв потряс столицу провинции Ляолин утром в четверг, около 8:20 утра по местному времени ( по Киеву примерно половина четвертого утра). Предположительно, причиной стала утечка газ. В итоге трое человек погибли и более 30 ранены.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Здание было смешанного назначения, что не редкость в Китае. Кроме ресторана там находились жилые квартиры. На месте продолжают работать полиция, сотрудники газовой компании и спасатели, они разбирают завалы и выясняют причины произошедшего.

Момент взрыва попал на запись видеорегистратора проезжающей машины. На нем видно, что он был настолько мощный, что в здании напротив обвалились часть стекол.

Обломки раскидало на несколько метров от здания, повредив соседние строения и припаркованные автомобили.

Официальная причина взрыва еще не названа. Ликвидацией последствий взрыва и тушением возгорания занимаются более 100 пожарных.

Ранее "Телеграф" писал, что в результате пожара в Тайване погибли 25 человек. Огонь также разгорелся в здании смешанного назначения — там были офисы и жилые квартиры под аренду.