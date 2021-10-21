Укр

В Китае момент взрыва ресторана попал на видео, есть погибшие

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Взрыв практически разрушил здание. Новость обновлена 21 октября 2021, 07:37
Взрыв практически разрушил здание.

Детонация произошла в китайском городе Шеньян.

Взрыв потряс столицу провинции Ляолин утром в четверг, около 8:20 утра по местному времени ( по Киеву примерно половина четвертого утра). Предположительно, причиной стала утечка газ. В итоге трое человек погибли и более 30 ранены. 

Об этом сообщает South China Morning Post. 

Здание было смешанного назначения, что не редкость в Китае. Кроме ресторана там находились жилые квартиры. На месте продолжают работать полиция, сотрудники газовой компании и спасатели, они разбирают завалы и выясняют причины произошедшего. 

Момент взрыва попал на запись видеорегистратора проезжающей машины. На нем видно, что он был настолько мощный, что в здании напротив обвалились часть стекол. 

Обломки раскидало на несколько метров от здания, повредив соседние строения и припаркованные автомобили. 

Официальная причина взрыва еще не названа. Ликвидацией последствий взрыва и тушением возгорания занимаются более 100 пожарных. 

Ранее "Телеграф" писал, что в результате пожара в Тайване погибли 25 человек. Огонь также разгорелся в здании смешанного назначения — там были офисы и жилые квартиры под аренду.

Теги:
#Газ #Китай #Взрыв
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