У Китаї момент вибуху ресторану потрапив на відео, є загиблі
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Детонація сталася в китайському місті Шеньян.
Вибух потряс столицю провінції Ляолін вранці в четвер, близько 8:20 ранку за місцевим часом (по Києву приблизно половина четвертого ранку). Імовірно, причиною став витік газ. В результаті троє людей загинули і понад 30 поранені.
Про це повідомляє South China Morning Post.
Будівля була змішаного призначення, що не рідкість в Китаї. Крім ресторану там знаходилися житлові квартири. На місці продовжують працювати поліція, співробітники газової компанії і рятувальники, вони розбирають завали і з’ясовують причини події.
Момент вибуху потрапив на запис відеореєстратора машини, що їхала повз. На ньому видно, що він був настільки потужний, що в будинку навпроти обвалилися частина скел.
Уламки розкидало на кілька метрів від будівлі, пошкодивши сусідні будинки та припарковані автомобілі.
Офіційна причина вибуху ще не названа. Ліквідацією наслідків вибуху і гасінням пожежі займаються понад 100 пожежників.
Раніше "Телеграф" писав, що в результаті пожежі в Тайвані загинули 25 осіб. Вогонь також розгорівся в будівлі змішаного призначення — там були офіси і житлові квартири під оренду.
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