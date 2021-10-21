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У Китаї момент вибуху ресторану потрапив на відео, є загиблі

Автор
Галина Михайлова
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Вибух практично зруйнував будівлю.
Вибух практично зруйнував будівлю.

Детонація сталася в китайському місті Шеньян.

Вибух потряс столицю провінції Ляолін вранці в четвер, близько 8:20 ранку за місцевим часом (по Києву приблизно половина четвертого ранку). Імовірно, причиною став витік газ. В результаті троє людей загинули і понад 30 поранені.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Будівля була змішаного призначення, що не рідкість в Китаї. Крім ресторану там знаходилися житлові квартири. На місці продовжують працювати поліція, співробітники газової компанії і рятувальники, вони розбирають завали і з’ясовують причини події.

Момент вибуху потрапив на запис відеореєстратора машини, що їхала повз. На ньому видно, що він був настільки потужний, що в будинку навпроти обвалилися частина скел.

Уламки розкидало на кілька метрів від будівлі, пошкодивши сусідні будинки та припарковані автомобілі.

Офіційна причина вибуху ще не названа. Ліквідацією наслідків вибуху і гасінням пожежі займаються понад 100 пожежників.

Раніше "Телеграф" писав, що в результаті пожежі в Тайвані загинули 25 осіб. Вогонь також розгорівся в будівлі змішаного призначення — там були офіси і житлові квартири під оренду.

Теги:
#Газ #Китай #Вибух
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