Укр

Полутысяче спецназовцев удалось схватить самого опасного наркобарона в мире: как он выглядит

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Дайро Антонио Усугу подозревают в экспорте сотен тонн кокаина через Колумбию
Дайро Антонио Усугу подозревают в экспорте сотен тонн кокаина через Колумбию

Преступника хотят экстрадировать в США

В Колумбии был арестован глава группы наркоторговцев "Клан дель Гольфо" Дайро Антонио Усуга. Преступник, которого больше знают по псевдониму "Отониэль", считается самым опасным наркобароном на всей планете.

Подробности задержания сообщает Reuters.

Спецоперацию провели 23 октября в Урабе — одном из сельских регионов Колумбии, что находится в провинции Антиокия. "Охоту" за наркоторговцем вели более полутысячи спецназовцев. Также в поимке "Отониэля" участвовало 22 вертолета, осматривающих местность и контролирующих ситуацию.

"Отониэля" вышло задерживать более 500 военных
"Отониэля" вышло задерживать более 500 военных

Усугу обвиняют в экспорте сотен тонн кокаина и других наркотиков через Колумбию ежегодно. Также он может оказаться виновным в вербовке в "клан" несовершеннолетних, сексуальном издевательстве над детьми и убийстве сотрудников полиции.

Найденные наркотики
Найденные наркотики

Интересно, что судить "Отониэля" собираются не в Колумбии. Как обещают местные власти, в течении месяца наркобарона должны экстрадировать на территорию Соединенных Штатов. Все потому, что он подозревается в совершении международных преступлений.

У "Отониэля" снимают отпечатки пальцев
У "Отониэля" снимают отпечатки пальцев

Добавим, что "Отониэль" находился в розыске на территории обеих стран. Колумбия предлагала за местонахождение преступника около 800 тысяч долларов награды, в США же он был "оценен" дороже — в 5 млн долларов.

"Вы меня побили", — заявил Усуга спецназовцам, когда оказался под стражей.

Наркоторговца экстрадируют в Штаты
Наркоторговца экстрадируют в Штаты

"Отониэль" был главой огромного "Клана дель Гольфо", который насчитывает около 3800 человек. Однако именно его подчиненные предоставили большую часть информации для полиции, предав "босса". 

Операцию по поимке наркобарона правоохранители начали еще в 2016 году. Она получила название "Агамемнон".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о не настолько опасном и успешном, но все же задержанном наркоторговце из Украины. Один из заключенных во Львовской области разработал настоящую схему наркотрафика в тюрьме.

Теги:
#Колумбия #Наркотики #Наркоторговец #Наркобарон
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