Пятистам спецназівцям вдалося схопити найнебезпечнішого наркобарона в світі: як він виглядає

Злочинця хочуть екстрадувати в США

У Колумбії заарештували глава групи наркоторговців "Клан дель Гольфо" Дайро Антоніо Усугу. Злочинець, якого більше знають за псевдонімом "Отоніель", вважається найнебезпечнішим наркобароном на всій планеті.

Подробиці затримання повідомляє Reuters.

Спецоперацію провели 23 жовтня в Урабі — одному із сільських регіонів Колумбії, що знаходиться в провінції Антиокія. "Полювання" за наркоторговцем вели понад півтисячі спецназівців. Також у затриманні "Отоніеля" брало участь 22 вертольоти, які оглядали місцевість і контролювали ситуацію.

"Отоніеля" вийшло затримувати більше 500 військових

Усугу звинувачують в експорті сотень тонн кокаїну та інших наркотиків через Колумбію щорічно. Також він може виявитися винним у вербуванні в "клан" неповнолітніх, сексуальному насильстві над дітьми і вбивстві співробітників поліції.

Знайдені наркотики

Цікаво, що судити "Отоніеля" збираються не в Колумбії. Як обіцяє місцева влада, протягом місяця наркобарона повинні екстрадувати на територію Сполучених Штатів. Все тому, що він підозрюється в скоєнні міжнародних злочинів.

У "Отоніеля" знімають відбитки пальців

Додамо, що "Отоніель" знаходився в розшуку на території обох країн. Колумбія пропонувала за місцезнаходження злочинця близько 800 тисяч доларів нагороди, в США ж він був "оцінений" дорожче — в 5 млн доларів.

"Ви мене побили", — заявив Усуга спецназівцям, коли опинився під вартою.

Наркоторговця екстрадують в Штати

"Отоніель" був главою величезного "Клану дель Гольфо", який налічує близько 3800 осіб. Однак саме його підлеглі надали більшу частину інформації для поліції, зрадивши "боса".

Операцію по затриманню наркобарона правоохоронці почали ще в 2016 році. Вона отримала назву "Агамемнон".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про не такого небезпечного і успішного, але все ж затриманого наркоторговця з України. Один із ув’язнених у Львівській області розробив справжню схему наркотрафіку в тюрмі.