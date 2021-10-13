Молодий підприємець: ув'язнений львів’янин організував цілий наркобізнес в колонії

У кожного учасника групи була своя роль в організації наркотрафіку.

У Львові в Личаківській колонії правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке займалося постачанням наркотиків до пенітенціарної установи. Шести фігурантам повідомили про підозру — серед них є і увʼязнені.

Про це повідомляє Національна поліція.

Організатором, за інформацією слідства, став місцевий житель, якого засудили на чотири роки за розбій. Він став "смотрящим" в одному з відділень в якому і відібрав собі спільників. Маючи зв’язки і "на волі" — привернув до схеми і колишніх ув’язнених.

Вилучені речові докази

Усередині імпровізованого наркокартеля у кожного була своя зона відповідальності від збору грошей до підбору кур’єра. У колонію наркотики потрапляли за допомогою "перекидів".

Слідчі дії в колонії у Львові

Учасників спіймали "на гарячому" під час передачі наркотиків. Речові докази вилучили. Шести учасникам групи повідомили про підозру (ч. 3 ст. 307), п’ятеро з них — ув’язнені колонії.

Санкція статті від 9 до 12 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, що одесит ховав метамфетамін в дитячих іграшках і намагався відправити до Австралії.