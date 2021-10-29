Град размером с яйцо: Австралию накрыло мощным штормом (фото, видео)

Сильные осадки лишили электроэнергии более шести тысяч домов

Четверг, 28 октября, стал для австралийской Аделаиды весьма богатым на неприятные сюрпризы — этот город просто засыпало гигантским градом. Некоторые из градин в диаметре достигали нескольких сантиметров.

Об этом сообщает местное издание "News.com.au".

Известно, что такие погодные условия уже вызвали значительные проблемы в функционировании городских систем Аделаиды. В первой половине дня сообщалось о более шести тысяч домов, оставшихся без электроснабжения.

Кроме линий электропередач, крупный град, более похожий на яйцо или мяч для гольфа, повредил крыши зданий, а также "поклевал" многие автомобили, припаркованные под открытым небом.

Так выглядели улицы Аделаиды 28 октября

Несколько школ Аделаиды было решено закрыть до улучшения погоды. За несколько часов над городом успело смениться несколько штормовых атмосферных масс.

Метеорологи предупреждают австралийцев, что град — не единственный "сюрприз", который могут принести с собой штормы. Также не исключается появление торнадо.

Интернет-пользователи уже делятся видео, на котором видно и огромные градины, и ущерб, который они нанесли.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что это уже не первая "осадочная" атака природы на Австралию за последнее время. Прежде от крупного и обильного града пострадали населенные пункты в штате Новый Южный Уэльс.