Град розміром із яйце: Австралію накрило потужним штормом (фото, відео)

Сильні опади позбавили електроенергії понад шість тисяч будинків

Четвер, 28 жовтня, став для австралійської Аделаїди багатим на неприємні сюрпризи — це місто просто засипало гігантським градом. Деякі з градин у діаметрі досягали кількох сантиметрів.

Про це повідомляє місцеве видання "News.com.au".

Відомо, що такі погодні умови вже спричинили значні проблеми у функціонуванні міських систем Аделаїди. У першій половині дня повідомлялося про понад шість тисяч будинків, котрі залишилися без електропостачання.

Окрім ліній електропередач, великий град, більш схожий на яйце або м’яч для гольфу, пошкодив дахи будівель, а також "поклював" багато автомобілів, припаркованих просто неба.

Так виглядали вулиці Аделаїди 28 жовтня

Декілька шкіл Аделаїди було вирішено закрити до покращення погоди. За кілька годин над містом встигло змінитись кілька штормових атмосферних мас.

Метеорологи попереджають австралійців, що град не єдиний "сюрприз", який можуть принести з собою шторми. Також не виключається поява торнадо.

Інтернет-користувачі вже діляться відео, на якому видно і величезні градини, і збитки, яких вони завдали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що це вже не перша "опадова" атака природи на Австралію останнім часом. Насамперед від великого і великого граду постраждали населені пункти в штаті Новий Південний Уельс.