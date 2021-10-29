Японский порт "атакует" вулканическая пемза (фото, видео)

Фиксируют проблемы с морским транспортом и рыболовным промыслом.

Южный японский остров Окинава пострадал от большого количества вулканической пемзы после августовского извержения Фукутоку Оканоба, подводного вулкана на островах Огасавара в более чем 1300 километрах от побережья Японии.

Об этом сообщает Japan News.

На фото и видео с высоты птичьего полета видно, что серая масса заполнила собой прибрежную зону.

Пляж на Окинаве

Большое количество пемзы, принесенной течением, уже нанесло удар по рыболовецкому промыслу — суда не могут выходить в море из-за того, что камни набиваются в двигатель. В портах острова заблокированы 750 кораблей. Часть рыбы на прибрежных фермах по разведению макрели погибла, наглотавшись пемзы.

Рыбаки считают, что макрель приняла пемзу за еду.

В одной из деревень на берегу океана Кунигами в порту Хентона, который используют рыбаки, ежедневно вывозят около 10 тонн камней.

На выходных из-за столкновения с камнями судно береговой охраны село на мель во время учений в океане.

Побережья Токио вулканическая пемза может достичь в начале ноября.

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