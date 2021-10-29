Укр

Японский порт "атакует" вулканическая пемза (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
10
Серая масса пемзы заполнила порты.
Серая масса пемзы заполнила порты.

Фиксируют проблемы с морским транспортом и рыболовным промыслом.

Южный японский остров Окинава пострадал от большого количества вулканической пемзы после августовского извержения Фукутоку Оканоба, подводного вулкана на островах Огасавара в более чем 1300 километрах от побережья Японии. 

Об этом сообщает Japan News.

На фото и видео с высоты птичьего полета видно, что серая масса заполнила собой прибрежную зону.

Пляж на Окинаве
Пляж на Окинаве

Большое количество пемзы, принесенной течением, уже нанесло удар по рыболовецкому промыслу — суда не могут выходить в море из-за того, что камни набиваются в двигатель. В портах острова заблокированы 750 кораблей. Часть рыбы на прибрежных фермах по разведению макрели погибла, наглотавшись пемзы.

Рыбаки считают, что макрель приняла пемзу за еду.
Рыбаки считают, что макрель приняла пемзу за еду.

В одной из деревень на берегу океана Кунигами в порту Хентона, который используют рыбаки, ежедневно вывозят около 10 тонн камней. 

На выходных из-за столкновения с камнями судно береговой охраны село на мель во время учений в океане. 

Побережья Токио вулканическая пемза может достичь в начале ноября. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Японии принцесса вышла замуж за представителя другого сословия из-за чего ее лишили королевского статуса.

Теги:
#Япония #Вулкан #Пемза
Карантин в Киеве
Киев
Киев заживет по-новому: что запретят в столице с 1 ноября (инфографика)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Карантин в Киеве
Киев заживет по-новому: что запретят в столице с 1 ноября (инфографика)
Дата публикации
Категория
Локдаун в Украине
Если завтра локдаун: перейдет ли Украина полностью в красную зону
Дата публикации
Категория
Суд по делу об аварии в Харькове и обвиняемый Николай Харьковский
Сядет ли Коля Харьковский? Пять выводов после первого заседания суда по аварии в Харькове
Дата публикации
Категория
Почти 15% украинских пенсионеров получают в месяц меньше 2000 гривен
Нищенские пенсии получает каждый шестой украинец: подробности
Дата публикации
Категория
Самая большая часть импорта придется на ООО "ЭРУ Трейдинг"
Украина вновь закупает электроэнергию у России: подробности