Японский порт "атакует" вулканическая пемза (фото, видео)
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Фиксируют проблемы с морским транспортом и рыболовным промыслом.
Южный японский остров Окинава пострадал от большого количества вулканической пемзы после августовского извержения Фукутоку Оканоба, подводного вулкана на островах Огасавара в более чем 1300 километрах от побережья Японии.
Об этом сообщает Japan News.
На фото и видео с высоты птичьего полета видно, что серая масса заполнила собой прибрежную зону.
Большое количество пемзы, принесенной течением, уже нанесло удар по рыболовецкому промыслу — суда не могут выходить в море из-за того, что камни набиваются в двигатель. В портах острова заблокированы 750 кораблей. Часть рыбы на прибрежных фермах по разведению макрели погибла, наглотавшись пемзы.
В одной из деревень на берегу океана Кунигами в порту Хентона, который используют рыбаки, ежедневно вывозят около 10 тонн камней.
На выходных из-за столкновения с камнями судно береговой охраны село на мель во время учений в океане.
Побережья Токио вулканическая пемза может достичь в начале ноября.
Ранее "Телеграф" писал, что в Японии принцесса вышла замуж за представителя другого сословия из-за чего ее лишили королевского статуса.
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